Настоящих морозов ждать рано: погода в Челябинске на ноябрь 2024

Синоптики сходятся во мнении, что в ноябре не ударят морозы, и Челябинск не ждет снежный апокалипсис. Однако все эти данные приведены с учетом долгосрочных прогнозов, которые не всегда точны, уже спустя неделю картина может поменяться. Это погода в Челябинске на ноябрь 2024 по данным на конец октября.