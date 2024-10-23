Настоящих морозов ждать рано: погода в Челябинске на ноябрь 2024

Последний месяц осени всегда напоминает о приближении зимы. Каждый год погода преподносит сюрпризы: резкое похолодание, снегопады или, наоборот, тишь да гладь за окном. Выяснили у синоптиков, какую погоду ждать в Челябинске в ноябре 2024 года.
Морозы придут не скоро
Сервис Яндекс. Погода подготовил прогноз на ноябрь в Челябинске. В начале месяца температура воздуха еще будет держаться в плюсовых значениях, но уже со второй недели ожидаются заморозки.
В течение первой недели дневная температура будет составлять около +4 градусов. Однако уже со второй недели столбик термометра начнет опускаться, и днем температура будет колебаться от −2 до −8 градусов, а ночью станет еще холоднее — от −3 до −12 градусов.
Самая холодная ночь ожидается 14 ноября, когда температура опустится до −17 градусов. Но не стоит переживать: до конца месяца сильных и продолжительных заморозков не прогнозируется.
18 дней с осадками
Согласно прогнозам метеорологического сервиса Gismeteo, ноябрь в Челябинске начнётся с положительных температур. Выше нуля столбик термометра будет держаться до 11 ноября. После этого похолодает, но не значительно. До конца месяца температура будет колебаться от 0 до −3 градусов.
В ноябре в Челябинске ожидается 18 дней с осадками. Снег с дождем прогнозируется с 3 по 15 ноября, а снегопады — с 21 ноября. Самый снежный день месяца — 24 ноября.
Синоптики сходятся во мнении, что в ноябре не ударят морозы, и Челябинск не ждет снежный апокалипсис. Однако все эти данные приведены с учетом долгосрочных прогнозов, которые не всегда точны, уже спустя неделю картина может поменяться. Это погода в Челябинске на ноябрь 2024 по данным на конец октября.