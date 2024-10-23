Ремонт дороги от улицы Бекетова до школы № 122 завершился в Советском районе

Глава Советского района Александр Иванов отметил, что в районной администрации получили множество обращений от горожан с просьбой отремонтировать этот участок дороги, по которому ежедневно проходит множество школьников и который ведет к жилым кварталам. На данный момент отремонтировали асфальтовое покрытие дороги и парковку у школы, а также обустроили тротуары для удобства пешеходов. Кроме того, в ближайшее время планируется установить на этом участке освещение.