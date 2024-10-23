Ремонт дороги от улицы Бекетова до школы № 122 завершился в Советском районе

Ремонтные работы на дороге, ведущей от улицы Бекетова к школе № 122 в Советском районе Нижнего Новгорода, была завершены по поручению мэра города Юрия Шалабаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Мэр города дал поручение выполнить работы после его инспекционного визита на местность, в котором также участвовал председатель городской Думы Евгений Чинцов.
Глава Советского района Александр Иванов отметил, что в районной администрации получили множество обращений от горожан с просьбой отремонтировать этот участок дороги, по которому ежедневно проходит множество школьников и который ведет к жилым кварталам. На данный момент отремонтировали асфальтовое покрытие дороги и парковку у школы, а также обустроили тротуары для удобства пешеходов. Кроме того, в ближайшее время планируется установить на этом участке освещение.
Директор школы № 122 Лариса Иванова от имени школы и учеников выразила благодарность за выполненную работу. Также она отметила, что эта дорога является одним из основных маршрутов для школьников и учителей, поэтому освещение здесь необходимо особенно в зимнее время.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что более 220 км дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде за четыре года.