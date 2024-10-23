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Ростов-на-Дону оказался в туманном плену рано утром 23 октября: фоторепортаж

Ростов-на-Дону накрыл густой туман 23 октября. Донская природа неожиданно удивила ростовчан.

Сейчас в Олбани: +16° 3 м/с 68% 756 мм рт. ст. +13°
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Густая дымка окутала все улицы города и близлежащие трассы. Водители отметили, что на некоторых участках трассы практически ничего не видели.

— Сегодня утром видимость была практически нулевая. Было страшно даже за рулем ехать, — призналась ростовчанка. — Едешь и впереди не видишь ни машин, ни строений.

Другие же отмечают, что на набережной не видно было другой берег реки. Даже сотрудники Госавтоинспекции в соцсетях предупредили водителей об опасности на дорогах.

По старым поверьям, густой туман — предвестник глобальной перемены погоды. Может быть, регион скоро накроет сезон проливных дождей, а может быть, наступит снежная зима.