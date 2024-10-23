В Красноярске создали необычный спектакль нового формата

Добавим, плейбэк — это формат театра, в котором на сцене проигрываются истории из зала. Зрители вспоминают случаи из своей жизни, а актеры создают выступления на стыке драмы, перформанса, психодрамы, клоунады, свободного танца и мистерии. Это театр-зеркало.