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В Красноярске создали необычный спектакль нового формата

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский художественный музей им. Н. В. Сурикова и Красноярский плейбэк-театр анонсировали совместный проект «История за рамой».

«История за рамой» — это интерактивная встреча, которая состоится 9 ноября в Красноярском художественном музее им. Н. В. Сурикова.

В первой части мероприятия зрители обсудят с директором музея Сурикова Анастасией Кистовой работу Ильи Репина «Каменный гость. Дон Жуан и донна Анна». Анастасия Кистова — знаток основ визуального мышления. Она поможет зрителям увидеть то, что скрыто в работе художника.

Во второй части «Истории за рамой» актеры Красноярского плейбэк-театра с помощью сценических жанров и музыки импровизационно сыграют впечатления зрителей от творчества художника Ильи Репина.

Заметим, что впервые мероприятие подобного формата прошло на Ночи в музее. Тогда искусствоведы, актеры и зрители говорили о работе Николая Рериха, сообщается в тг-канале Красноярского художественного музея.

Добавим, плейбэк — это формат театра, в котором на сцене проигрываются истории из зала. Зрители вспоминают случаи из своей жизни, а актеры создают выступления на стыке драмы, перформанса, психодрамы, клоунады, свободного танца и мистерии. Это театр-зеркало.

театр