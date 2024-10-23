В Красноярске создали необычный спектакль нового формата

«История за рамой» — это интерактивная встреча, которая состоится 9 ноября в Красноярском художественном музее им. Н. В. Сурикова.
В первой части мероприятия зрители обсудят с директором музея Сурикова Анастасией Кистовой работу Ильи Репина «Каменный гость. Дон Жуан и донна Анна». Анастасия Кистова — знаток основ визуального мышления. Она поможет зрителям увидеть то, что скрыто в работе художника.
Заметим, что впервые мероприятие подобного формата прошло на Ночи в музее. Тогда искусствоведы, актеры и зрители говорили о работе Николая Рериха, сообщается в тг-канале Красноярского художественного музея.
Добавим, плейбэк — это формат театра, в котором на сцене проигрываются истории из зала. Зрители вспоминают случаи из своей жизни, а актеры создают выступления на стыке драмы, перформанса, психодрамы, клоунады, свободного танца и мистерии. Это театр-зеркало.