Гарика Гаспаряна утвердили на руководящую должность в мэрии Братска

Бывший ректор Братского государственного университета Гарик Гаспарян назначен на должность заместителя руководителя комитета промышленности и транспорта Братска. Об этом сообщили в мэрии города.
Его кандидатуру утвердили на должность в администрации Братска. Гарик Гаспарян занял должность заместителя руководителя комитета промышленности и транспорта, заведующего отделом экологической безопасности.
Известно, что раньше этот пост занимал Николай Юшков. Он освобожден от должности в начале октября 2024 года. Юшков тоже долгое время работал в Братском государственном университете.
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