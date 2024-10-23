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Гарика Гаспаряна утвердили на руководящую должность в мэрии Братска

Бывший ректор Братского госуниверситета Гарик Гаспарян получил должность в администрации Братска.

Источник: Мэрия Братска

Бывший ректор Братского государственного университета Гарик Гаспарян назначен на должность заместителя руководителя комитета промышленности и транспорта Братска. Об этом сообщили в мэрии города.

Его кандидатуру утвердили на должность в администрации Братска. Гарик Гаспарян занял должность заместителя руководителя комитета промышленности и транспорта, заведующего отделом экологической безопасности.

Известно, что раньше этот пост занимал Николай Юшков. Он освобожден от должности в начале октября 2024 года. Юшков тоже долгое время работал в Братском государственном университете.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Иркутской области произвел кадровые перестановки в правительстве.