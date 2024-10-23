Новосибирцы просят спасти их от хостела с алкашами и тараканами в их доме

Жители дома № 156 по улице Петухова в Новосибирске просят помощи — в их доме организовали незаконный хостел, куда съехали сомнительные личности. Неизвестные устраивают драки, пьянки, развели тараканов. Видеообращение измученных соседей появилось в сообществе во ВКонтакте «Русская община (Новосибирск)».
Беспокойная квартира находится в 4 подъезде. Жители на видеоролике рассказали о том, что там поселились люди, похожие на бывших уголовников, наркоманов и алкашей. Нередко они бывают в неадекватном состоянии, спят прямо в подъезде. Кроме того, всех замучили ругань, шум, антисанитария.
«Было такое дело, что ботинки в подъезде сушили. Я говорю: “Ребята, уберите ботинки, такая вонь по подъезду идёт, вы что не можете у себя сушить?”. Сколько их там, я не знаю — 10−15−20 человек, а может и 7», — говорит на видео житель дома.
«Есть такие, могут два дня отсвечивать, а потом другие лица… У наших соседей была информация, что у них документы забирают», — добавил на видео другой житель.
«Мы неоднократно ходили в УК, ответа от УК не получили… 12 октября мною было подано заявление в полицию, подписали 18 квартир. Никаких действий со стороны полиции сделано не было», — рассказала на видео местная жительница.
По данным представителей организации «Русская община», собственница квартиры на контакт не идёт. В окнах они разглядели двуспальные кровати. Вместе с жители они написали коллективное заявление в полицию.