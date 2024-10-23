Новосибирцы просят спасти их от хостела с алкашами и тараканами в их доме

«Было такое дело, что ботинки в подъезде сушили. Я говорю: “Ребята, уберите ботинки, такая вонь по подъезду идёт, вы что не можете у себя сушить?”. Сколько их там, я не знаю — 10−15−20 человек, а может и 7», — говорит на видео житель дома.