Жители Красноярского края могут проверить свои знания о финансах. Красноярское отделение Банка России приглашает горожан присоединиться к Всероссийскому онлайн-зачёту по финансовой грамотности. Участников ждут вопросы по самым разным темам: бюджет, ипотечное кредитование, страхование, инвестиции, защита от мошенников и предпринимательство. Поучаствовать в зачёте можно и детям, и взрослым.