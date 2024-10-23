Жители Красноярского края могут проверить свои знания о финансах. Красноярское отделение Банка России приглашает горожан присоединиться к Всероссийскому онлайн-зачёту по финансовой грамотности. Участников ждут вопросы по самым разным темам: бюджет, ипотечное кредитование, страхование, инвестиции, защита от мошенников и предпринимательство. Поучаствовать в зачёте можно и детям, и взрослым.
— Предусмотрено два уровня сложности — базовый и продвинутый. Школьники познакомятся с финансовыми терминами и понятиями, разберутся в базовых вопросах в игровой форме. Интересный опыт можно получить, пройдя его семейной командой, — поделился управляющий Отделением Сергей Журавлев.
По итогам, участники получат индивидуальные рекомендации, а тот, кто ответит на вопросы без ошибок — именной сертификат. Проверить знания о финансах можно до 29 октября на сайте.