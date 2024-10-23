Умер Борис Боков, нападающий ленинградского СКА и ветеран клуба. Ему было 69 лет. Он ушел из жизни 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Причины смерти там не назвали.
— СКА выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Бориса Серафимовича. Это невосполнимая потеря для всего клуба и, в частности, для его ветеранского движения, — говорится в сообщении.
Борис Боков всю жизнь посвятил спорту. Он почти всю карьеру провел в командах Северной столицы. Так, с 1974 по 1985 годы он был в составе СКА. За десять сезонов он сыграл в 383 матчах, где набрал 219 очков. А в сезонах 1977/78, 1979/80 и 1980/81 его признали лучшим снайпером команды. Также Боков тренировал любительские команды города, выступал за сборную ветеранов на международных соревнованиях, где не раз получил титул чемпиона мира по хоккею среди ветеранов.