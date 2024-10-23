В Воронежской области прогнозируют заморозки

В ночь на субботу, 26 октября, местами по Воронежской области термометры покажут от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В дневное время воздух прогреется до +5…+10 градусов тепла. Северный ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/сек. Об этом говорится в прогнозе Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья заморозки в субботу не прогнозируют. Температура ночью составит +2…+4 градуса, днем воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ранее стало известно, когда в областной центр вернутся дожди.
Как сообщало РИА «Воронеж», осадки ожидаются в пятницу, 25 октября. Ночью термометры покажут +6 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов.