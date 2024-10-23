В Воронежской области прогнозируют заморозки

В ночь на субботу, 26 октября, местами по Воронежской области термометры покажут от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В дневное время воздух прогреется до +5…+10 градусов тепла. Северный ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/сек. Об этом говорится в прогнозе Воронежского гидрометцентра.