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В Воронежской области прогнозируют заморозки

Переход через ноль ожидается в регионе в конце недели.

Сейчас в Олбани: +16° 4 м/с 68% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Воронеж"

В ночь на субботу, 26 октября, местами по Воронежской области термометры покажут от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В дневное время воздух прогреется до +5…+10 градусов тепла. Северный ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/сек. Об этом говорится в прогнозе Воронежского гидрометцентра.

В столице Черноземья заморозки в субботу не прогнозируют. Температура ночью составит +2…+4 градуса, днем воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ранее стало известно, когда в областной центр вернутся дожди.

Как сообщало РИА «Воронеж», осадки ожидаются в пятницу, 25 октября. Ночью термометры покажут +6 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов.