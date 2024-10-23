Промышленный район Новочеркасска остался без воды из-за порыва на водоводе

Промышленный район Новочеркасска временно остался без воды из-за аварийной ситуации на магистральном водоводе. Об этом сообщает местная гордума. Также опубликовано предупреждение властей.
— Водоснабжение Октябрьского, Молодежного, Хотунка, Восточного, Персиановки и Новоселовки приостановлено из-за аварии на водоводе в станице Кривянской. Порыв значительный, поэтому снижением давления в сетях нельзя было ограничиться, — говорится в группе VK городской думы Новочеркасска.
Ремонт ведут специалисты ООО «Экотехнологии». Ситуацию планируют исправить за сутки. Для населения пообещали организовать подвоз воды.
Обращение к новочеркасцам опубликовали сотрудники департамента ЖКХ.
— Настоятельно рекомендуется не производить разбор воды из системы теплоснабжения. Эти действия могут привести к остановке котельных и, соответственно, отсутствию теплоснабжения в квартирах, — разъяснили в городском департаменте ЖКХ.