Осужденный за взятки экс-прокурор Новосибирской области подал кассационную жалобу

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев подал кассационную жалобу. Напомним, суд приговорил его за коррупцию к 9,5 годам лишения свободы. Владимир Фалилеев отбывает наказание в ИК строгого режима для бывших силовиков. Колония находится в Иркутской области.
Бывший прокурор НСО себя виновным не признает, поэтому просит отменить приговор и оправдать его за отсутствием состава преступления, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на адвоката Антонина Бартенева. Защитник также подала жалобу в 8-й кассационный суд.
По версии следствия, Фалилеев, работая прокурором региона (занимал пост с 2015 по 2018 годы), получал взятки от бизнесмена Олега Ярового. Тот не только передал руководителю надзорного ведомства крупную сумму, но и помог его дочери с лечением в клинике в Германии, а зятю — с покупкой квартиры. Из материалов дела следует, что Яровой также оплатил расходы по аренде парковки для внедорожника прокурора и купил для него охотничью экипировку за 450 тысяч рублей. Общая сумма «подарков» и услуг вытянула на сумму почти 11 миллионов рублей.
«Прокурор со своей стороны покровительствовал бизнесмену. Так, свернул проверку в отношении его компании», — говорится в публикации.
В январе суд назначил Фалилееву девять лет колонии строгого режима и штраф в 5,7 миллионов рублей. Его лишили классного чина госсоветника юстиции и звания «Заслуженный работник прокуратуры». В мае после апелляции прокуратуры вышестоящий суд увеличил срок до 9,5 лет, а штраф до 22 миллионов.