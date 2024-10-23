Осужденный за взятки экс-прокурор Новосибирской области подал кассационную жалобу

По версии следствия, Фалилеев, работая прокурором региона (занимал пост с 2015 по 2018 годы), получал взятки от бизнесмена Олега Ярового. Тот не только передал руководителю надзорного ведомства крупную сумму, но и помог его дочери с лечением в клинике в Германии, а зятю — с покупкой квартиры. Из материалов дела следует, что Яровой также оплатил расходы по аренде парковки для внедорожника прокурора и купил для него охотничью экипировку за 450 тысяч рублей. Общая сумма «подарков» и услуг вытянула на сумму почти 11 миллионов рублей.