Появились фото разрушенных американских горок в Самаре

В Самаре будут ремонтировать знаменитые американские горки, которые сейчас находятся в разрушенном состоянии. Корреспондент «КП-Самара» показала, как сейчас выглядит опасный аттракцион в парке Дружбы.
Некогда развлекательный объект уже долгое время разрушен. В последние годы речь шла о его возможном сносе. Об этом часто властей просили и горожане, так как американские горки манили желающих полазить на высоте. Как стало известно их ждет не снос, а реконструкция.
Сейчас аттракцион постепенно разбирают. Что конкретно планируется делать и как будут выглядеть американские горки после ремонта, пока неизвестно. Заказчиком выступает ООО «Спортпарк», а подрядчиком — ПК «Карусель».
Работы начались 1 октября 2024 года, они должны быть завершены 30 апреля 2026 года. Напомним, в 2023-м американские горки выставляли на продажу за 19 миллионов рублей. На заброшенный аттракцион в парке Дружбы регулярно залазят школьники, манит он также подростков и даже взрослых.
Ранее стало известно, что экс-владельца американских горок обязали выплатить 23 миллиона рублей властям Самары. А департамент управления имуществом Самары запросил признать отсутствующим права собственности ООО «Стандарт» на аттракцион. За время разбирательств организация уступила место ответчика компании «Спортпарк». Срок осмотра объектов был продлен до 19 декабря 2024 года.