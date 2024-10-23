Умерла Ольга Александрова, заслуженный работник здравоохранения Кубани

«Ольга Константиновна всегда следовала своему жизненному кредо: “Не каждому дано свершить великое дело, но каждый может и должен принести посильную помощь и облегчить страдания детей”. Искренние соболезнования родным и близким», — написал министр здравоохранения края Евгений Филиппов в своем telegram-канале.