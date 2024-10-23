«Заболеваемость в настоящее время пришла к доковидным временам. В 2023 году инсультом заболели более 41 тыс. пациентов, за первое полугодие 2024 года это количество — 20 тыс. 20 пациентов. Заболеваемость высокая, проблема актуальная», — сказал Ярослав Жолнеркевич.
В Беларуси организована сеть неврологических отделений для оказания помощи пациентам с инсультом. Их более 20 в республике, 11 из них являются межрайонными сосудистыми центрами, но планируется дальнейшее увеличение количества таких центров.
В каждом областном центре страны находятся по 2−3 больницы, которые оказывают помощь пациентам с инсультом. На сегодня развернуто 2,1 тыс. неврологических коек для оказания помощи пациентам с инсультом.
Более 20 тыс. человек в Беларуси за первое полугодие перенесли инсульт
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. человек за первое полугодие перенесли инсульт, сообщил журналистам заведующий неврологическим отделением № 5 (для инсультных больных) ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» Ярослав Жолнеркевич на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября), передает корреспондент БЕЛТА.
«Заболеваемость в настоящее время пришла к доковидным временам. В 2023 году инсультом заболели более 41 тыс. пациентов, за первое полугодие 2024 года это количество — 20 тыс. 20 пациентов. Заболеваемость высокая, проблема актуальная», — сказал Ярослав Жолнеркевич.