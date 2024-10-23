Более 20 тыс. человек в Беларуси за первое полугодие перенесли инсульт

«Заболеваемость в настоящее время пришла к доковидным временам. В 2023 году инсультом заболели более 41 тыс. пациентов, за первое полугодие 2024 года это количество — 20 тыс. 20 пациентов. Заболеваемость высокая, проблема актуальная», — сказал Ярослав Жолнеркевич.



В Беларуси организована сеть неврологических отделений для оказания помощи пациентам с инсультом. Их более 20 в республике, 11 из них являются межрайонными сосудистыми центрами, но планируется дальнейшее увеличение количества таких центров.



В каждом областном центре страны находятся по 2−3 больницы, которые оказывают помощь пациентам с инсультом. На сегодня развернуто 2,1 тыс. неврологических коек для оказания помощи пациентам с инсультом.