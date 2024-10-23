Где в Воронеже отключат холодную воду 24 октября

Об этом сообщили в компании.
Ограничения коснутся следующих адресов:
улица Ростовская (кроме жилых домов № 21, 25, 29а, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43);
улица Чебышева (5, 5а, 5а/2, 5 В, 7, 7 л, 7 г, 9, 9а, 9б, 9 В, 9/3, 9к10, 11а, 11б, 11 г, 13, 13/2, 13/3, 20, 22, 24);
улица Саврасова;
улица Ярославская;
улица Танеева;
улица Костромская;
улица Путилина;
улица Небольсина;
улица Менделеева;
улица Корольковой;
улица Цимлянская;
переулок Ростовский;
переулок Цимлянский;
переулок Прохладный.
Также подача холодной воды будет приостановлена в квартале, ограниченном улицами Новикова — Волкова — Ново-Воронежская — Шубина — Новосибирская.