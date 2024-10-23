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Где в Воронеже отключат холодную воду 24 октября

В связи с ремонтными работами, проводимыми специалистами «РВК-Воронеж», 24 октября в Левобережном районе будет ограничено холодное водоснабжение.

Источник: AP 2024

Об этом сообщили в компании.

Ограничения коснутся следующих адресов:

улица Ростовская (кроме жилых домов № 21, 25, 29а, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43);

улица Чебышева (5, 5а, 5а/2, 5 В, 7, 7 л, 7 г, 9, 9а, 9б, 9 В, 9/3, 9к10, 11а, 11б, 11 г, 13, 13/2, 13/3, 20, 22, 24);

улица Саврасова;

улица Ярославская;

улица Танеева;

улица Костромская;

улица Путилина;

улица Небольсина;

улица Менделеева;

улица Корольковой;

улица Цимлянская;

переулок Ростовский;

переулок Цимлянский;

переулок Прохладный.

Также подача холодной воды будет приостановлена в квартале, ограниченном улицами Новикова — Волкова — Ново-Воронежская — Шубина — Новосибирская.

ЖКХ