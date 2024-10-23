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Россельхознадзор ввел карантин в Нижнеудинске из-за опасного сорняка

Карантинная фитосанитарная зона занимает 7, 68 га.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В садоводстве «Слюдянщик» Нижнеудинска ввели карантин из-за активности опасного сорняка. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, растение повилика распространилась на площади в один гектар. Карантинной фитосанитарной зоной обозначили 7, 68 га.

— Приказом надзорного ведомства утверждена программа локализации очага карантинного объекта и его ликвидации в границах КФЗ. Контроль исполнения мероприятий осуществляют должностные лица надзорного ведомства, — поделились в ведомстве.

Для человека повилика не несет вреда, но губит траву и садовые культуры. А также пагубно влияет на урожайность.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске практически полностью завершили ремонт на улице Ленинградской. Работы уже выполнены на 95%.