Россельхознадзор ввел карантин в Нижнеудинске из-за опасного сорняка

В садоводстве «Слюдянщик» Нижнеудинска ввели карантин из-за активности опасного сорняка. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, растение повилика распространилась на площади в один гектар. Карантинной фитосанитарной зоной обозначили 7, 68 га.