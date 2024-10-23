Стало известно, какие подарки приготовили в Казани для глав делегаций БРИКС

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Сувенирные ручки, расписанные узорами в национальном стиле, подготовили для глав делегаций стран БРИКС на заседании саммита в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Ручки выполнены в темных тонах с узорами белого, синего и красного цветов. Формы узоров напоминают образцы традиционной русской росписи.
Ручки помещены в коробки, их разместили на рабочих местах лидеров БРИКС на заседании саммита в узком составе. Помимо этого, главам делегаций подготовили специальную папку с логотипом саммита БРИКС в Казани, блокнот для записей, устройство для перевода и антибактериальные салфетки.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.