The Weeknd представил новую песню на концерте в Австралии

R&B-певец The Weeknd показал на своем концерте в Сиднее неизданный танцевальный трек. Новая композиция, предположительно получившая название Open Hearts, войдет в его грядущий альбом Hurry Up Tomorrow. Лонгплей завершит трилогию исполнителя, начавшуюся с пластинок After Hours (2020) и Dawn FM (2022).