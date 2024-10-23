The Weeknd представил новую песню на концерте в Австралии

Новая песня The Weeknd посвящена любви и первому этапу взаимоотношений, когда люди только начинают открываться друг другу: «Падшие ангелы зовут меня по имени. Но то, что ты говоришь, помогает мне прожить еще один день. С чего мне начать, когда я открою свое сердце? Снова влюбляться никогда не бывает легко».