«Жидкий свет» использовали для создания базовых блоков спинового компьютера

Так называемый квантовый «жидкий свет» представляет собой набор из так называемых экситон-поляритонов — квазичастиц, представляющих собой комбинацию из электрона и «дырки», положительного заряда, а также электрона и частицы света. В прошлом физики считали, что подобные структуры могут существовать лишь при температурах, близких к абсолютному нулю, однако российским и зарубежным ученым удалось несколько лет назад показать, что они могут возникать и при комнатной температуре.