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Волгоградцев предупреждают об опасном печенье от предприятия-призрака

В магазины Волгограда попало опасное печенье.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор предупредил жителей Волгоградской области об опасном печенье, которое попало в магазины. Товар изготовило предприятие-призрак. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, на упаковке значится, что кондитерское изделие производят в Ульяновской области.

— По результатам проведенных мероприятий установлено, что ООО «Печкино» по указанному в маркировке адресу деятельность по производству кондитерской продукции «Ням-Ням» не осуществляет, — уточнили в ведомстве.

Владельцев магазинов просят обратить внимание на продукцию и не покупать ее для реализации. Волгоградские покупатели могут сообщить о найденном товаре по телефону: +7 (8442) 24−36−30).