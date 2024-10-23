Волгоградцев предупреждают об опасном печенье от предприятия-призрака

Роспотребнадзор предупредил жителей Волгоградской области об опасном печенье, которое попало в магазины. Товар изготовило предприятие-призрак. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, на упаковке значится, что кондитерское изделие производят в Ульяновской области.
— По результатам проведенных мероприятий установлено, что ООО «Печкино» по указанному в маркировке адресу деятельность по производству кондитерской продукции «Ням-Ням» не осуществляет, — уточнили в ведомстве.
Владельцев магазинов просят обратить внимание на продукцию и не покупать ее для реализации. Волгоградские покупатели могут сообщить о найденном товаре по телефону: