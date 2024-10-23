SHAMAN объявил об отмене концерта в Дзержинске

Артист SHAMAN заявил об отмене концерта (6+) в Дзержинске, который должен был состояться сегодня, 23 октября, сообщается на странице исполнителя в социальной сети.
«Родные, знаю, что вы ждете меня. Здесь очередной аншлаг — куплены все билеты. Только жизнь вновь вносит свои коррективы. Причина уважительная, скоро обо всем вам расскажу и, уверен, вы поймете и поддержите меня. В качестве компенсации, у меня для вас сюрприз — вместо одного концерта в Дзержинске будет сразу два подряд», — рассказал SHAMAN.
Купленные билеты останутся действительными (6+) на новую дату в апреле 2025 года.
Напомним, что заслуженный артист РФ недавно выступил с патриотическим концертом в Нижнем Новгороде.