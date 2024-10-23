Утром из-за тумана снизилась видимость на трассах Ростовской области

Похожая погода еще возможна местами по области ночью и по утром. В Госавтоинспекции водителей просят быть осторожными на дорогах, соблюдать ПДД. Нужно придерживаться безопасной скорости и постоянно следить за дистанцией. Пешеходам во время тумана советуют носить одежду или вещи со световозвращающими элементами.