Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утром из-за тумана снизилась видимость на трассах Ростовской области

Сильный туман зафиксировали в Ростовской области, такая погода может повториться.

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 октября в Ростовской области сохранялся довольно сильный туман, в некоторых случаях видимость была снижена до нескольких метров. Примерно после 9 часов наступило прояснение.

Туманную завесу сегодня видели в нескольких районах Дона, а также в Батайске и Ростове-на-Дону.

Похожая погода еще возможна местами по области ночью и по утром. В Госавтоинспекции водителей просят быть осторожными на дорогах, соблюдать ПДД. Нужно придерживаться безопасной скорости и постоянно следить за дистанцией. Пешеходам во время тумана советуют носить одежду или вещи со световозвращающими элементами.