Утром из-за тумана снизилась видимость на трассах Ростовской области

Утром 23 октября в Ростовской области сохранялся довольно сильный туман, в некоторых случаях видимость была снижена до нескольких метров. Примерно после 9 часов наступило прояснение.
Туманную завесу сегодня видели в нескольких районах Дона, а также в Батайске и Ростове-на-Дону.
Похожая погода еще возможна местами по области ночью и по утром. В Госавтоинспекции водителей просят быть осторожными на дорогах, соблюдать ПДД. Нужно придерживаться безопасной скорости и постоянно следить за дистанцией. Пешеходам во время тумана советуют носить одежду или вещи со световозвращающими элементами.