Волгоградскую область ожидают ночные заморозки до −3 градусов

В четверг, 24 октября, в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Столбики термометров ночью будут показывать +5…+10 градусов, днем потеплеет до +9… +14. Скорость порывов ветра составит 8−13 метров в секунду.
Согласно данным Волгоградского ЦГМС, на следующий день, 25 октября, также осадки не прогнозируются. Ночью температура +2…+7, а при прояснении она понизится до −3 градусов. Днем столбики термометров будут показывать +6…+11 градусов.
В областном центре в эти дни ожидаются схожие погодные условия. В четверг температура составит ночью +7…+9, днем +11…+13 градусов, а в пятницу — +3…+5 ночью, +7…+9 градусов днем. Осадки не прогнозируются.