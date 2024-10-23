Глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента

Председатель ЦИК Игорь Карпенко рассказал, кого задействуют в избирательных комиссия на выборах президента в Беларуси, сообщает sb.by.
Так, во время избирательной кампании по выборам президента Беларуси в работе комиссий будут участвовать около 60 тысяч человек. При этом Карпенко сказал, кого именно задействуют в избирательных комиссиях.
— Как правило, это опытные люди, прошедшие практику единого дня голосования, — отметил он.
Еще глава ЦИК заметил, что многие, кого задействуют в комиссиях по выборам, прошли повышение квалификации на базе Академии управления, региональных институтов развития образования, участвовали в обучающих тренингах и семинарах.
Также Карпенко обратил внимание на то, что минимальный разрыв по времени между единым днем голосования и избирательной кампанией по выборам президента позволит максимально рационально использовать потенциал таких людей.
— Центральной избирательной комиссии останется лишь акцентировать внимание на особенностях подготовки и проведения выборов президента, — добавил он.
Ранее ЦИК сообщил, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
А еще глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года.