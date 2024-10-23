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Глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента

Глава ЦИК Карпенко сказал, кого задействуют в комиссии по выборам президента.

Источник: Комсомольская правда

Председатель ЦИК Игорь Карпенко рассказал, кого задействуют в избирательных комиссия на выборах президента в Беларуси, сообщает sb.by.

Так, во время избирательной кампании по выборам президента Беларуси в работе комиссий будут участвовать около 60 тысяч человек. При этом Карпенко сказал, кого именно задействуют в избирательных комиссиях.

— Как правило, это опытные люди, прошедшие практику единого дня голосования, — отметил он.

Еще глава ЦИК заметил, что многие, кого задействуют в комиссиях по выборам, прошли повышение квалификации на базе Академии управления, региональных институтов развития образования, участвовали в обучающих тренингах и семинарах.

Также Карпенко обратил внимание на то, что минимальный разрыв по времени между единым днем голосования и избирательной кампанией по выборам президента позволит максимально рационально использовать потенциал таких людей.

— Центральной избирательной комиссии останется лишь акцентировать внимание на особенностях подготовки и проведения выборов президента, — добавил он.

Ранее ЦИК сообщил, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

А еще глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года.