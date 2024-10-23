Из Азовского моря может исчезнуть тарань: Зоологи бьют тревогу

Кстати, несколько лет назад был введен запрет на промышленный вылов судака. И за это время, как и планировалось, его популяция стабилизировалась. Сейчас на продажу его ловят только браконьеры. Но это все равно значительно меньше, чем было промышленными объемами раньше. И потому его популяцию удалось сохранить. Такого же результата ожидают и от запрета по вылову тарани.