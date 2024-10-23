Из Азовского моря может исчезнуть тарань: Зоологи бьют тревогу

В Азовском море запасы полупроходной тарани снизились настолько, что ученые забеспокоились о ее возможном исчезновении. Чтобы стабилизировать количество рыбы, с 2025 года начнет действовать полный запрет на промышленный вылов таковой.
Сколько сейчас водится тарани в Азовском море и что нужно для восстановления популяции, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал зоолог Сергей Дудкин.
СТАЛ ВОПРОС ИСЧЕЗНОВЕНИЯ.
— Из-за осолонения Азовского моря в нем очень существенно снизился запас тарани. Раньше, во времена позднего Советского Союза, запас этой рыбы доходил до 12 тысяч тонн. Потом достаточно серьезно снижался, но все равно поддерживался на уровне 2,5 тысячи тонн. В год добывалось где-то — 400−600 тонн тарани. А сейчас весь годовой запас держится на уровне 300−400 тонн. И это очень мало для популяции.
В итоге, из-за увеличения солености тарань оказалась зажата в азово-кубанских лиманах на побережье Краснодарского края, а еще — в восточной части Таганрогского залива.
— Спасти тарань смогло бы опреснение Азовского моря. Но пока неизвестно, произойдет ли это. И потому, чтобы стабилизировать ее популяцию, с 2025 года запретили промышленный вылов. Сделано это для того, чтобы сохранить генофонд рыбы.
По словам Сергея Дудкина, благодаря такой мере должно получиться избежать ее полного исчезновения в Азовском море. Ведь если ничего не делать, то всю рыбу просто выловят.
Дальше, при действии запрета, она будет очагово сохраняться на изолированных участках.
ТАКОЕ УЖЕ ПРОХОДИЛИ.
Кстати, несколько лет назад был введен запрет на промышленный вылов судака. И за это время, как и планировалось, его популяция стабилизировалась. Сейчас на продажу его ловят только браконьеры. Но это все равно значительно меньше, чем было промышленными объемами раньше. И потому его популяцию удалось сохранить. Такого же результата ожидают и от запрета по вылову тарани.
Примеры были и раньше. Так, около 40 лет назад, когда водой заполнялось построенное Кубанское водохранилище, в Азовском море резко возрос уровень солености, и тогда исчез весь полупроходный лещ. Потом, когда море опреснилось, лещ так и не появился там. Он просто вымер.
— Мы вынуждены констатировать, что этот вид рыбы был утрачен. Потому на донских прилавках давно уже нет полупроходного леща. А теперь не будет и полупроходной тарани. До августа продающаяся тарань точно будет добыта браконьерским способом.
А что потом? Потом, по словам зоолога, появится законно выловленная плотва, которая фактически идентична нашей тарани. Отличить ее между собой люди не смогут. Она будет выловлена как в Цимлянском, так и в Веселовском водохранилищах. Но это будет уже во время осеннего промысла.