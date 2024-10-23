Сезонный подъем заболеваемости пневмонией наблюдается в Нижегородской области

В Нижегородской области в настоящее время наблюдается тенденция к сезонному подъему заболеваемости респираторными инфекциями, а также внебольничными пневмониями. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Как отметили в ведомстве, ситуация контролируемая. За прошедшую неделю показатель заболеваемости внебольничными пневмониями не поднимался. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, за неделю с 14 по 20 октября было зафиксировано более 17 тысяч случаев респираторных инфекций, это на 6,7% меньше чем за предыдущую неделю.
Перед началом эпидемического сезона Роспотребнадзор заранее предпринял комплекс мер для предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с внебольничными пневмониями в регионе.
С целью предотвращения распространения инфекции проводится непрерывный мониторинг заболеваемости. В детских учреждениях усиливаются противоэпидемические меры, включающие утренние проверки на наличие симптомов болезни у детей, таких как лихорадка, кашель и насморк; а также проветривание классов, обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов, уборка помещений с использованием допустимых для детских учреждений дезинфицирующих средств против вирусов и бактерий. Если у ребёнка обнаружили признаки болезни, то организуется его изоляция, а возвращение в коллектив разрешается только после предъявления медицинской справки. Для предотвращения распространения инфекции среди остальных детей и персонала вводятся ограничительные меры, включая карантин.
Все случаи внебольничной пневмонии активно исследуются. Проводится комплексная лабораторная диагностика у заболевших и тех, кто с ними контактировал.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что масочный режим введён в медучреждениях Нижегородской области.