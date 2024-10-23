Сезонный подъем заболеваемости пневмонией наблюдается в Нижегородской области

С целью предотвращения распространения инфекции проводится непрерывный мониторинг заболеваемости. В детских учреждениях усиливаются противоэпидемические меры, включающие утренние проверки на наличие симптомов болезни у детей, таких как лихорадка, кашель и насморк; а также проветривание классов, обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов, уборка помещений с использованием допустимых для детских учреждений дезинфицирующих средств против вирусов и бактерий. Если у ребёнка обнаружили признаки болезни, то организуется его изоляция, а возвращение в коллектив разрешается только после предъявления медицинской справки. Для предотвращения распространения инфекции среди остальных детей и персонала вводятся ограничительные меры, включая карантин.