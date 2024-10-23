Полиомиелит из Украины — есть ли риски распространения в Крыму

«Семейные врачи и педиатры очень активно работают. Косвенно нам в этом плане помог и коронавирус: он “объяснил” людям, что нужно себя защищать. В соответствии с восьмимесячным отчетом по вакцинации, антиваксеров у нас не так много. Люди начинают понимать важность прививок», — говорит эксперт.