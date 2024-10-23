В Москве строят вестибюль и платформу станции метро «Крымская».

Остановочная площадка входит в Троицкую линию метро, располагаясь между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района столицы. Рабочие уже приступили к сооружению конструкций самой платформы станции и одного из вестибюлей комплекса.
Вице-мэр Ефимов отметил, что к 23 октября залиты более 7 тысяч кубометров бетона. Строительные работы выполняются в сложных гидрогеологических условиях. В частности, предусмотрены конструкции для понижения уровня вод. Кроме того, в тоннелях рядом со станциями «ЗИЛ» и «Академическая» монтируются водоотливная установка и две вентиляционные шахты.
Согласно проекту на «Крымской» построят два наземных вестибюля, один из которых совместят с залом станции Московского центрального кольца. Это облегчит пассажирам пересадку на поезда метро.
В последние годы в Москве активно развивается метрополитен. Застройка новых районов столицы требует улучшения транспортной инфраструктуры, в том числе прокладки новых линий метро и строительства станций.