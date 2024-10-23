В Москве строят вестибюль и платформу станции метро «Крымская».

Вице-мэр Ефимов отметил, что к 23 октября залиты более 7 тысяч кубометров бетона. Строительные работы выполняются в сложных гидрогеологических условиях. В частности, предусмотрены конструкции для понижения уровня вод. Кроме того, в тоннелях рядом со станциями «ЗИЛ» и «Академическая» монтируются водоотливная установка и две вентиляционные шахты.