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В Москве строят вестибюль и платформу станции метро «Крымская»

В настоящее время в российской столице разрабатывается грунт котлована на месте будущей станции метро «Крымская», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
В Москве строят вестибюль и платформу станции метро «Крымская».
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Остановочная площадка входит в Троицкую линию метро, располагаясь между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района столицы. Рабочие уже приступили к сооружению конструкций самой платформы станции и одного из вестибюлей комплекса.

Вице-мэр Ефимов отметил, что к 23 октября залиты более 7 тысяч кубометров бетона. Строительные работы выполняются в сложных гидрогеологических условиях. В частности, предусмотрены конструкции для понижения уровня вод. Кроме того, в тоннелях рядом со станциями «ЗИЛ» и «Академическая» монтируются водоотливная установка и две вентиляционные шахты.

Согласно проекту на «Крымской» построят два наземных вестибюля, один из которых совместят с залом станции Московского центрального кольца. Это облегчит пассажирам пересадку на поезда метро.

В последние годы в Москве активно развивается метрополитен. Застройка новых районов столицы требует улучшения транспортной инфраструктуры, в том числе прокладки новых линий метро и строительства станций.

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строительство