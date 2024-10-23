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В Самаре и области 24 октября прогнозируют усиление ветра

Самарцев предупреждают о сильном ветре и призывают быть осторожными.

Сейчас в Олбани: +16° 4 м/с 68% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 24 октября, в Самаре и области прогнозируют усиление ветра. Он будет дуть со скоростью 15−18 метров в секунду, предупреждают в Приволжском УГМС.

— Объявлен желтый уровень опасности, — добавили в ведомстве.

Самарцев призывают помнить об осторожности в такую погоду. При сильном ветре нельзя стоят возле линий электропередач, деревьев, витрин и других непрочных конструкций. Также лучше держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек. А еще на этой неделе на Самару обрушатся дожди: осадки прогнозируют как минимум до конца недели.