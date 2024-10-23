В Самаре и области 24 октября прогнозируют усиление ветра

Самарцев призывают помнить об осторожности в такую погоду. При сильном ветре нельзя стоят возле линий электропередач, деревьев, витрин и других непрочных конструкций. Также лучше держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек. А еще на этой неделе на Самару обрушатся дожди: осадки прогнозируют как минимум до конца недели.