Райан Спунер объяснил, почему вернулся в омский «Авангард»

Канадский нападающий Райан Спунер, недавно вернувшийся в «Авангард», прокомментировал свое возвращение. Напомним, перед наступлением нынешнего игрового сезона омский клуб контракт с ним не продлил. Однако в трудной ситуации «Авангард» обратился именно к нему.
Как рассказал Спунер в интервью «Чемпионату», он оказался не готов возвращаться домой, в Европу. Было желание вернуться в КХЛ, и хоккеист рассматривал подходящие предложения.
«Это бизнес, не нужно принимать все близко к сердцу. Я прекрасно понимал, что прошлый сезон провел хорошо, так что когда предложение поступило, то не думал как-то принимать на свой личный счет то, что произошло весной. Посчитал, что это отличный вариант и мне стоит вернуться», — сказал Спунер, комментируя то, что изначально контракт с омским клубом не был продлен, а сейчас ему предложили вернуться.
Также Райан Спунер предположил, что на решение клуба повлияла травма Владимира Ткачева — в лице Спунера ему нашли замену.