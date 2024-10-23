Райан Спунер объяснил, почему вернулся в омский «Авангард»

«Это бизнес, не нужно принимать все близко к сердцу. Я прекрасно понимал, что прошлый сезон провел хорошо, так что когда предложение поступило, то не думал как-то принимать на свой личный счет то, что произошло весной. Посчитал, что это отличный вариант и мне стоит вернуться», — сказал Спунер, комментируя то, что изначально контракт с омским клубом не был продлен, а сейчас ему предложили вернуться.