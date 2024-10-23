«Вера Александровна все равно из меня сквозит!» Белорусская актриса Вера Полякова-Макей рассказала, как отметила 46-летие

Помимо занятости в качестве актрисы, Вера Александровна служит директором минского Театра юного зрителя. Случаются в этом плотном графике еще и съемки в кино. Не так давно заслуженная артистка Беларуси поделилась вот таким замечательным динамичным снимком. В руках у нее расписанная именами-фамилиями членов съемочной группы тарелка, которую по традиции киношников нужно обязательно разбить в самом начале съемок. Проект, в котором занята актриса, называется «У тебя есть я». «Сегодня у меня кино. Замглавного врача Нина Геннадьевна. Знакомьтесь», — так подписала Вера Полякова снимок.