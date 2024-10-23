«Вера Александровна все равно из меня сквозит!» Белорусская актриса Вера Полякова-Макей рассказала, как отметила 46-летие

Известная белорусская актриса, вдова министра иностранных дел Беларуси Вера Полякова-Макей рассказала, как отметила 46-летие. Вера Полякова-Макей, кажется, обладает уникальной способностью находиться сразу в нескольких местах и с неизменным успехом заниматься множеством творческих дел одновременно.
Гастроли и обмен опытом с коллегами тоже происходят регулярно. Фото: личная страница Веры Поляковой-Макей в соцсети.
Помимо занятости в качестве актрисы, Вера Александровна служит директором минского Театра юного зрителя. Случаются в этом плотном графике еще и съемки в кино. Не так давно заслуженная артистка Беларуси поделилась вот таким замечательным динамичным снимком. В руках у нее расписанная именами-фамилиями членов съемочной группы тарелка, которую по традиции киношников нужно обязательно разбить в самом начале съемок. Проект, в котором занята актриса, называется «У тебя есть я». «Сегодня у меня кино. Замглавного врача Нина Геннадьевна. Знакомьтесь», — так подписала Вера Полякова снимок.
Съемочный процесс в разгаре. Фото: личная страница Веры Поляковой-Макей в соцсети.
Был и еще один — все та же тарелка в руках, но есть небольшое пояснение: «Но Вера Александровна все равно из меня сквозит», — написала актриса, добавив смеющиеся добрые смайлы.
Актриса сыграет опытного медработника. Фото: личная страница Веры Поляковой-Макей в соцсети.
Словом, творческий процесс в жизни актрисы продолжает оставаться многогранным, насыщенным и (ведь поклонники уже ждут выхода новой ленты) интригующим.
Впрочем, в этой череде съемок и спектаклей актриса некоторое время назад нашла время и возможность в соцсетях обратиться к своим поклонникам-подписчикам. Пригласить их разделить свой праздник — день рождения.
«Новый спектакль “Женитьба” в постановке российского режиссера Тимура Кулова (“Золотая маска” 2024 года)». 22 октября, в мой день рождения! Всех очень жду!" — написала Вера Александровна.
Яркая постанова по мотивам классики. Фото: соцсети.
Что и говорить: поклонники приглашение приняли как сигнал к действию, ведь 22 октября 2024 года Вере Поляковой-Макей исполнилось 46 лет, а что может быть лучше, чем поздравить любимую актрису с ее личным праздником, преподнеся букет цветов?!
Зрители были в восторге. Фото: соцсети.
В соцсетях ТЮЗа, поклонников актрисы, в сторис ее личного аккаунта — абсолютно везде полетели многочисленные фото и видео, сделанные во время спектакля и после него.
Сказать, что актрису забросали цветами — ничего не сказать. «Сияйте!», «Восхитительный вечер с еще более восхитительной актрисой» — пишут поклонники Веры Александровны.
Публика не скупилась на овации и цветы. Фото: соцсети.
В финале спектакля, под овации, собрав все предназначенные ей букеты, одарив каждого поклонника благодарной улыбкой, актриса с коллегами вновь вышла на сцену. «Спасибо!» — стараясь перекрыть аплодисменты почти прокричала Вера Полякова, а ее поклонники снова и снова искупали ее в волнах восхищения и зашкаливающих, повторяющихся с новой силой овациях.
Актриса поблагодарила всех зрителей, разделивших ее праздничный вечер. Фото: соцсети.
Словом, яркий праздник удался, а поклонники, равно как и сама именинница-актриса, получили удовольствие от встречи друг с другом.
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