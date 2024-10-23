На север Красноярского края придут ночные морозы до −27 градусов

Низкие температуры в течение текущей недели прогнозируются на севере Красноярского края: в Туруханском, Таймырском и Эвенкийских районах. Ночью температура ожидается до −27 градусов, сообщил изданию ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кроме того, в ближайшие дни в нашем регионе пройдет сильный снег и возможна метель. При этом порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
К сведению тех, кто планирует поездку в южных гористых районах края: с 23 по 25 октября там будет лавиноопасно. В горах уже скопилось достаточное количество снежных масс, чтобы создать проблемы.