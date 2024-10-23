В Екатеринбург прилетел ковчег с мощами преподобной

В аэропорт Кольцово ночью 23 октября прибыл борт с православной реликвией. Честные мощи преподобной Евфросинии Полоцкой доставили в Екатеринбург из Санкт-Петербурга.
— На уральской земле мощи пробудут до 28 октября, — сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. — Эта святыня посещает храмы и монастыри Русской Православной Церкви в ознаменовании нескольких дат.
В перечень дат, важных для православного мира, попали 920-летие со дня рождения самой преподобной, 785-летие заключения союза между князьями Александром Невским и Брячиславом Полоцким, 25-летие подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.