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В Екатеринбург прилетел ковчег с мощами преподобной

Честные мощи преподобной Евфросинии Полоцкой доставили в Кольцово из Санкт-Петербурга.

Источник: пресс-служба аэропорта Кольцово

В аэропорт Кольцово ночью 23 октября прибыл борт с православной реликвией. Честные мощи преподобной Евфросинии Полоцкой доставили в Екатеринбург из Санкт-Петербурга.

— На уральской земле мощи пробудут до 28 октября, — сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. — Эта святыня посещает храмы и монастыри Русской Православной Церкви в ознаменовании нескольких дат.

В перечень дат, важных для православного мира, попали 920-летие со дня рождения самой преподобной, 785-летие заключения союза между князьями Александром Невским и Брячиславом Полоцким, 25-летие подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.

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