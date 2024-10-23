Участница «Обе Две» сказала, как воспринимать критику молодым артистам

Она вспомнила времена выхода своего первого релиза и призналась, что у них не было четких планов, но музыканты верили в правильность выбранного пути.
«Что касается критики, ожиданий… Мне кажется, чем меньше ожиданий, меньше и разочарований, каких-то болевых точек. Поэтому ориентироваться стоит, наверное, на себя и, может быть, на кумиров», — порассуждала Екатерина в интервью Звук Медиа на презентации альбома Le Catalogue Edition.
Ранее участница «Обе Две» рассказала про необычное место, куда записывала строчки песен.