Участница «Обе Две» сказала, как воспринимать критику молодым артистам

«Что касается критики, ожиданий… Мне кажется, чем меньше ожиданий, меньше и разочарований, каких-то болевых точек. Поэтому ориентироваться стоит, наверное, на себя и, может быть, на кумиров», — порассуждала Екатерина в интервью Звук Медиа на презентации альбома Le Catalogue Edition.