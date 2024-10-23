Застрял в 4-метровой трубе: уфимские спасатели выручили беспомощного котенка

Сегодня, 23 октября, в Уфе спасатели пришли на помощь попавшему в беду котенку. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Четвероногий упал в трубу, и его истошное мяуканье услышали сотрудники организации, расположенной в здании неподалеку. Они пытались вытащить животное сами, но у них не ничего не вышло.
На место ЧП вызвали спасателей. Прибывшие специалисты поисково-спасательного отряда УГЗ меньше чем за полчаса достали котенка с глубины четырех метров и отдали заявительнице.
— Спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, однако в приоритете у специалистов вызовы, где существует угроза жизни человека, — напомнили в экстренной службе.
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