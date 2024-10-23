Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застрял в 4-метровой трубе: уфимские спасатели выручили беспомощного котенка

В Уфе спасатели пришли на помощь застрявшему в 4-метровой трубе котенку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 октября, в Уфе спасатели пришли на помощь попавшему в беду котенку. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Четвероногий упал в трубу, и его истошное мяуканье услышали сотрудники организации, расположенной в здании неподалеку. Они пытались вытащить животное сами, но у них не ничего не вышло.

На место ЧП вызвали спасателей. Прибывшие специалисты поисково-спасательного отряда УГЗ меньше чем за полчаса достали котенка с глубины четырех метров и отдали заявительнице.

— Спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, однако в приоритете у специалистов вызовы, где существует угроза жизни человека, — напомнили в экстренной службе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.