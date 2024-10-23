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Привиться надо не только от гриппа и ковида, но и от пневмококка — по показаниям: эксперты рассказали про особенности эпидсезона в Самарской области

В Самарской области до конца года планируют привить от гриппа 1,8 млн человек.

Источник: Комсомольская правда

Теплая осень, к сожалению, уже позади, в регионе установилась прохладная изменчивая погода, которая способствует распространению вирусов. Сезон простуд набирает обороты. Какая эпидемиологическая обстановка складывается в Самаре и области, какие вирусы у нас циркулируют, много ли уже заболевших, а также как грамотно противостоять гриппу и ОРВИ — рассказали на пресс-конференции «КП-Самара» в министерстве здравоохранения.

Подъема заболеваемости ждут к декабрю.

12 недель специалисты отмечали высокие показатели заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей. Были недели, когда эпидемический порог был превышен.

— Когда дети вернулись в школы и детские сады, пошел подъем заболеваемости среди детей. По итогам 42 недели мы впервые видим, что заболеваемость населения у нас стала ниже эпидемического порога. Пусть на 0,5%, но для нас это позитивный сигнал о том, что большинство людей справилось с подъемом заболеваемости, — рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

Сейчас же фиксируют снижение заболеваемости как среди детей, так и среди взрослых. Среди заболеваний в регионе лидирует грипп.

Эксперты ждут подъем заболеваемости ближе к декабрю.

Привиться надо и от пневмококка.

Что касается коронавируса, то он никуда не делся. Люди по-прежнему заражаются им, но болезнь протекает легко и ее можно победить дома. Во время пандемии в ковидных госпиталях было около 8500 коек, сейчас их всего 140. И этого, по словам экспертов, достаточно.

Прививки от COVID 19 тоже делают, но обязательной вакцинации нет.

— Сейчас обязательной вакцинации от ковида нет, поэтому решение [делать прививку или нет] принимает лечащий врач пациента, — отметила Светлана Архипова.

Тем не менее эксперты все-таки настоятельно советуют привиться — от гриппа, от коронавируса и от пневмококка лицам из группы риска. Причем сделать все три прививки можно за один раз, с интервалом в одну минуту.

— У нас более 100 пунктов вакцинации, которые работают семь дней в неделю до 20:00. Самое главное условие при вакцинации — отсутствие острых заболеваний. Люди приходят семьями, организованными компаниями, мы можем выезжать на рабочие места и вакцинировать большие коллективы при запросе, — рассказывает врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — Вакцины от пневмококка хватает на 4−5 лет, после прививки иммунитет формируется более стойкий. При этом другие респираторные вирусы видоизменяются часто и требуют постоянного обновления иммунитета с помощью прививки.

Одевайтесь по погоде и дезинфицируйте телефон.

Обязательно прививают призывников, работников сферы здравоохранения, торговли и транспорта, преподавателей и т. д.

— Нам необходимо охватить не менее 75% от соответствующих групп населения. А для того, чтобы вирус не распространялся, следует привить 60% населения по совокупному охвату, — отметила Архипова.

Сейчас в Самарской области привили больше миллиона человек. Задача — привить 1,8 млн до конца года.

Кроме прививки эксперты советуют и другие способы профилактики. Нужно одеваться по погоде, не переедать сладкого, соленого и жирного, отдавать предпочтение сезонным фруктам и овощам, соблюдать гигиену и убираться дома. Еще важно мыть руки и дезинфицировать телефон. В местах массового скопления людей можно пользоваться маской.

здоровье