Привиться надо не только от гриппа и ковида, но и от пневмококка — по показаниям: эксперты рассказали про особенности эпидсезона в Самарской области

Теплая осень, к сожалению, уже позади, в регионе установилась прохладная изменчивая погода, которая способствует распространению вирусов. Сезон простуд набирает обороты. Какая эпидемиологическая обстановка складывается в Самаре и области, какие вирусы у нас циркулируют, много ли уже заболевших, а также как грамотно противостоять гриппу и ОРВИ — рассказали на пресс-конференции «КП-Самара» в министерстве здравоохранения.
Подъема заболеваемости ждут к декабрю.
12 недель специалисты отмечали высокие показатели заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей. Были недели, когда эпидемический порог был превышен.
— Когда дети вернулись в школы и детские сады, пошел подъем заболеваемости среди детей. По итогам 42 недели мы впервые видим, что заболеваемость населения у нас стала ниже эпидемического порога. Пусть на 0,5%, но для нас это позитивный сигнал о том, что большинство людей справилось с подъемом заболеваемости, — рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.
Сейчас же фиксируют снижение заболеваемости как среди детей, так и среди взрослых. Среди заболеваний в регионе лидирует грипп.
Эксперты ждут подъем заболеваемости ближе к декабрю.
Привиться надо и от пневмококка.
Что касается коронавируса, то он никуда не делся. Люди по-прежнему заражаются им, но болезнь протекает легко и ее можно победить дома. Во время пандемии в ковидных госпиталях было около 8500 коек, сейчас их всего 140. И этого, по словам экспертов, достаточно.
Прививки от COVID 19 тоже делают, но обязательной вакцинации нет.
— Сейчас обязательной вакцинации от ковида нет, поэтому решение [делать прививку или нет] принимает лечащий врач пациента, — отметила Светлана Архипова.
Тем не менее эксперты все-таки настоятельно советуют привиться — от гриппа, от коронавируса и от пневмококка лицам из группы риска. Причем сделать все три прививки можно за один раз, с интервалом в одну минуту.
— У нас более 100 пунктов вакцинации, которые работают семь дней в неделю до 20:00. Самое главное условие при вакцинации — отсутствие острых заболеваний. Люди приходят семьями, организованными компаниями, мы можем выезжать на рабочие места и вакцинировать большие коллективы при запросе, — рассказывает врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — Вакцины от пневмококка хватает на 4−5 лет, после прививки иммунитет формируется более стойкий. При этом другие респираторные вирусы видоизменяются часто и требуют постоянного обновления иммунитета с помощью прививки.
Одевайтесь по погоде и дезинфицируйте телефон.
Обязательно прививают призывников, работников сферы здравоохранения, торговли и транспорта, преподавателей
— Нам необходимо охватить не менее 75% от соответствующих групп населения. А для того, чтобы вирус не распространялся, следует привить 60% населения по совокупному охвату, — отметила Архипова.
Сейчас в Самарской области привили больше миллиона человек. Задача — привить 1,8 млн до конца года.
Кроме прививки эксперты советуют и другие способы профилактики. Нужно одеваться по погоде, не переедать сладкого, соленого и жирного, отдавать предпочтение сезонным фруктам и овощам, соблюдать гигиену и убираться дома. Еще важно мыть руки и дезинфицировать телефон. В местах массового скопления людей можно пользоваться маской.