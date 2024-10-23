Привиться надо не только от гриппа и ковида, но и от пневмококка — по показаниям: эксперты рассказали про особенности эпидсезона в Самарской области

— У нас более 100 пунктов вакцинации, которые работают семь дней в неделю до 20:00. Самое главное условие при вакцинации — отсутствие острых заболеваний. Люди приходят семьями, организованными компаниями, мы можем выезжать на рабочие места и вакцинировать большие коллективы при запросе, — рассказывает врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — Вакцины от пневмококка хватает на 4−5 лет, после прививки иммунитет формируется более стойкий. При этом другие респираторные вирусы видоизменяются часто и требуют постоянного обновления иммунитета с помощью прививки.