Федеральный министр транспорта назвал сроки строительства «Омск-Федоровки»

Новый аэропорт «Омск-Федоровка» построят в ближайшие пять лет. Об этом рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт, комментируя цели федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов».
«В ближайшую пятилетку реконструируем и построим не менее 75 аэродромов. Новые аэропорты будут построены в Омске, Шикотане, Иркутске, Новороссии», — сказал министр.
Роман Старовойт также напомнил, что для возведения объектов будут привлечены не только бюджетные средства, но и частные инвестиции. При этом, как заверил глава ведомства, цены на авиаперевозки останутся доступными, в том числе благодаря программе субсидирвоания.
Напомним, дизайн-проект будущего аэропорта утвердили омичи, общая сумма строительства на сегодняшний день оценивается в 43 млн рублей.