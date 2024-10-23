Нарушения выявлены в Варнавинской ЦРБ

Так, было установлено, что дежурства одного из работников были установлены с нарушением: времени для отдыха было меньше, чем положено. С тремя работниками не заключили договоры по внутреннему совместительству, а при увольнении не проводился расчет сумм за работу по совместительству и не было выплат.