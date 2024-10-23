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Нарушения выявлены в Варнавинской ЦРБ

Материалы проверки направлены в прокуратуру.

Источник: Аргументы и факты

Государственная инспекция труда в Нижегородской области вместе с прокуратурой провела проверку в Варнавинской ЦРБ и выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, было установлено, что дежурства одного из работников были установлены с нарушением: времени для отдыха было меньше, чем положено. С тремя работниками не заключили договоры по внутреннему совместительству, а при увольнении не проводился расчет сумм за работу по совместительству и не было выплат.

Материалы проверки Гострудинспекция направила в прокуратуру. В отношении должностных лиц больницы возбуждено административное дело.

медицина