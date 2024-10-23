ЦИК высказался про изменение процедуры избрания президента Беларуси

Карпенко пояснил, что выдвижение кандидатов в президенты, как и ранее, будет осуществляться только одним субъектом — гражданами при сборе подписей минимум 100 тысяч человек. Также президентские выборы проводятся по единому избирательному округу, который составляет всю территорию Беларуси. При этом функции по регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, регистрации кандидатов, установлению итогов выборов отнесены к исключительной компетенции ЦИК.