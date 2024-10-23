ЦИК высказался про изменение процедуры избрания президента Беларуси

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко сказал, что порядок проведения президентской кампании процедурно не поменялся, передает БелТА.
При этом Карпенко обратил внимание на то, что в рамках конституционной реформы существенно изменились требования к кандидатам в президенты Беларуси (ст. 80 Конституции и ст.57 Избирательного кодекса Беларуси). И еще глава ЦИК высказался о процедуре избрания президента Беларуси, заметив, что она не изменена.
— Порядок проведения президентской кампании процедурно не поменялся, — отметил он.
Карпенко пояснил, что выдвижение кандидатов в президенты, как и ранее, будет осуществляться только одним субъектом — гражданами при сборе подписей минимум 100 тысяч человек. Также президентские выборы проводятся по единому избирательному округу, который составляет всю территорию Беларуси. При этом функции по регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, регистрации кандидатов, установлению итогов выборов отнесены к исключительной компетенции ЦИК.
Ранее ЦИК сообщил, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Также глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента.
А еще глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года.