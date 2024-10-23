4 ноября 2024 года: выходной или рабочий день в России

В этом году День народного единства выпадает на первый понедельник ноября. В статье расскажем, как отдыхаем 4 ноября в 2024 году, будет ли он выходным или рабочим днем, а также какие еще праздничные и производственные даты ждут нас в третьем месяце осени.
Производственный календарь на 2024 год
Из 30 календарных дней ноября 21 будет рабочим, а 9 — выходными.
Как отдыхаем в ноябре
В ноябре россиян ожидает комфортный график работы. Главным событием месяца станет День народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября. В 2024 году он приходится на понедельник. Это официальный выходной день.
Всего в ноябре девять нерабочих дней: 3—4, 9—10, 16—17, 23—24 и 30 ноября. Такой график позволяет не только провести время с близкими, но и подготовиться к Новому году заранее или решить важные дела без ущерба для рабочего ритма.
Таким образом, получается, что с 28 октября по 2 ноября (6 дней) — это рабочие дни, 3—4 ноября — выходные. Зато в первую неделю ноября россияне будут работать всего четыре дня.
День народного единства — 2024: выходной или нет
День народного единства — это официальный праздничный выходной по всей России.
Согласно производственному календарю, россияне выйдут на работу в субботу, 2 ноября, но он будет сокращенным, так как это предпраздничный день. Трудовое время уменьшится на один час, что даст возможность завершить задачи пораньше и подготовиться к уикенду.
Стоит отметить, что субботний рабочий день — это перенос на 30 апреля. В 2024 году праздник Труда выпал на среду. Чтобы в мае было больше отдыха, правительство установило продолжительные выходные. Они продлились с 28 апреля по 1 мая. При этом пришлось перенести второй день ноября на конец апреля (1).
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, перенос выходных дней проводится для того, чтобы работники могли более рационально использовать праздничные дни (2). Изменения регулируются законодательством и нормативными актами, утвержденными правительством.
Помимо Дня народного единства страна отметит еще ряд праздников. Например, 7 числа — День воинской славы. Кроме того, 10 ноября празднуется День полиции. Он традиционно сопровождается поздравлениями и торжественными концертами в честь работников этой сферы. Также 24 числа отмечается День матери — одно из самых душевных событий. Дети поздравляют своих мам и выражают им благодарность. Эти даты дополняют ноябрьский календарь, делая его насыщенным и значимым для разных категорий граждан.
Интересные факты о 4 ноября
Этот день стал важной частью национального календаря, объединяющей историю, культуру и современные традиции. Ниже рассказываем о примечательных фактах, связанных с датой.
|Историческое событие
|Праздник был учрежден в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Народное ополчение вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским одержало победу и восстановило независимость государства
|Возрождение традиций
|День народного единства был снова включен в календарь государственных праздников лишь в 2004 году, заменив собой День Октябрьской революции (3)
|Многонациональный характер
|Торжество символизирует сплоченность и единство разных народов России, подчеркивая многообразие культур и традиций на одной территории
|Церковный праздник
|4 ноября совпадает с православным праздником Казанской иконы Божией Матери. Она считается покровительницей и защитницей русских. Верующие посещают храмы в этот день
Список источников:
1. Постановление Российской Федерации от 10.08.2023 «О переносе выходных дней в 2024 году».
2. Статья 112 «Нерабочие праздничные дни» Трудового Кодекса Российской Федерации от 23.04.2012.
3. Указ президента РФ от 30.12.2004 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона »О днях воинской славы (победных днях) России«».