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Город контрастов. Непогода обрушилась на Петербург после солнечных дней

Погода решила отыграться на петербуржцах после недели солнечного бабьего лета. На город обрушились ветер и дождь, а вода подбирается к набережным.

Сейчас в Олбани: +16° 4 м/с 68% 755 мм рт. ст. +13°
19

В среду, 23 октября, петербуржцам пришлось достать главный городской аксессуар — зонты. Дождь щедро налил луж, а некоторые улицы успел превратить в ручьи. Впрочем, чтобы укрыться зонтом, его еще нужно удержать, ведь разгулявшийся ветер так и норовит вырвать его из рук.

Казалось бы, лучшее средство передвижения в такую непогоду — закрытый транспорт. Но петербургских велосипедистов дождь и ветер не пугают. Пешеходов, впрочем, тоже, они даже не прочь опустить руки в подобравшуюся к берегам воду городских рек и каналов. На спусках некоторых набережных в ней можно даже помочить ноги.

Сегодня на погоду в Петербурге влияет тыловая часть уходящей на восток фронтальной волны. В первой половине дня она принесла дождь и грозу. Ветер с порывами до 20 м/с сохранится до ночи. Поднялась вода в Неве. К 11:39 уровень воды у набережной Лейтенанта Шмидта достиг метра. За следующие два часа, по данным ФБУ «Администрация “Волго-Балт”», вода немного ушла. На 13:09 уровень составил 96 см.