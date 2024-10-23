Город контрастов. Непогода обрушилась на Петербург после солнечных дней

Казалось бы, лучшее средство передвижения в такую непогоду — закрытый транспорт. Но петербургских велосипедистов дождь и ветер не пугают. Пешеходов, впрочем, тоже, они даже не прочь опустить руки в подобравшуюся к берегам воду городских рек и каналов. На спусках некоторых набережных в ней можно даже помочить ноги.