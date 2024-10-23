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Роспотребнадзор предупредил омичей о мошенниках

Аферисты рассылают сообщения от имени руководителей ведомства.

Источник: Комсомольская правда

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области предупредили омичей о мошеннических действиях. Аферисты рассылают в мессенджерах сообщения от имени руководителей ведомства.

«Руководитель Управления Роспотребнадзора по Омской области и заместитель руководителя не отправляют сообщения сотрудникам и иным лицам в мессенджеры», — сообщили в ведомтсве.

Таким образом мошенники пытаются узнать данные банковских карт и последних операций. В Роспотребнадзоре призвали омичей быть бдительными и при поступлении подозрительных сообщений немедленно блокировать абонента.