Роспотребнадзор предупредил омичей о мошенниках

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области предупредили омичей о мошеннических действиях. Аферисты рассылают в мессенджерах сообщения от имени руководителей ведомства.
«Руководитель Управления Роспотребнадзора по Омской области и заместитель руководителя не отправляют сообщения сотрудникам и иным лицам в мессенджеры», — сообщили в ведомтсве.
Таким образом мошенники пытаются узнать данные банковских карт и последних операций. В Роспотребнадзоре призвали омичей быть бдительными и при поступлении подозрительных сообщений немедленно блокировать абонента.