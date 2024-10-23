Возле Конгресс-холла «Торатау» в Уфе ограничили парковочную зону

Сегодня, 23 октября, в Уфе временно запретили парковку у Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Ограничительные меры, которые в 16:00 ввели из-за подготовкой и отправки 150-й гуманитарной колонны, будут действовать до 14:00 завтрашнего дня.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии выбирать альтернативные места для стоянки своего транспорта.
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