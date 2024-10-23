К 60-летию Юрия Хоя: в Калининграде музыканты «Сектора Газа» дадут большой концерт в память о лидере группы

Фанатов ждёт большой концерт с участием музыкантов легендарного бенда и старшей дочери лидера группы — Ирины Клинских. Главные хиты сыграют коллективы «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник» вместе с Алексеем Ушаковым, Татьяной Фатеевой и Владимиром Лобановым. Публика погрузится в атмосферу 90-х, «когда города были увешаны афишами с надписями, которых сейчас так не хватает: “Сектор Газа. Солист Юрий Клинских (Хой)”».