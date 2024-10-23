К 60-летию Юрия Хоя: в Калининграде музыканты «Сектора Газа» дадут большой концерт в память о лидере группы

В калининградском клубе «Ялта» в воскресенье, 3 ноября, пройдёт фестиваль с участием музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа». Мероприятие приурочено к 60-летию Юрия Хоя. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Группу считают настоящим феноменом отечественной музыкальной сцены: «Добравшись до вершин чартов без продюсеров, телеэфиров и ротаций на радио, они снискали настоящую народную любовь и признание».
Фанатов ждёт большой концерт с участием музыкантов легендарного бенда и старшей дочери лидера группы — Ирины Клинских. Главные хиты сыграют коллективы «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник» вместе с Алексеем Ушаковым, Татьяной Фатеевой и Владимиром Лобановым. Публика погрузится в атмосферу 90-х, «когда города были увешаны афишами с надписями, которых сейчас так не хватает: “Сектор Газа. Солист Юрий Клинских (Хой)”».
«Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое нельзя пропустить!» — приглашают устроители.
Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».