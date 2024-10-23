Под высоким напряжением. Как остановить «автобусные штурмы»

«Водителей нет, потому что это адский труд. Город загружен транспортом. Безобразия на дорогах, остановки все заняты. Набрали оранжевые низкополые автобусы, а к бордюру им не заехать — везде легковушки, хотя нарисована жёлтая разметка: только для экстренной посадки-высадки. А частники включат “аварийку” и стоят часами. Должны работать эвакуаторы, забирать машины на штрафстоянки. У Южного рынка построили огромную автостоянку, но машины почему-то паркуются на нашем разворотном кольце. Запрещающий знак игнорируют. Троллейбусам там проблема развернуться. Приходится звонить диспетчеру. Он звонит в ГАИ, пробивают нарушителя по номеру и уже тогда забирают транспорт. Самые проблемные остановки в городе: “Гостиница Калининград”, ТЦ “Европа”. Здесь всё заставлено “микриками”, иногородними, ещё и наши, автобусники, взяли моду зависать, — рассказывает Ирина Валерьевна. — Главный фактор: низкая зарплата. Новичков берут с третьим разрядом. У него нет выслуги, поэтому на руки зачастую получает не больше 35 тыс. руб. А что такое 35 тыс. для папы, у которого на иждивении трое детей? Я работаю 30 лет, первый класс, водитель-наставник, тружусь средними сменами, то есть отрабатываю свою и выхожу за другого человека, плюс делаю два круга второй смены. Работаю 5/2 или 6/1. У меня выходит по 250, а в январе все 289 часов (при норме 120 в месяц). Отрабатываю месяц за два, поэтому получаю 100 тыс. Но я каждый день встаю в 3 утра, прихожу на работу в 4.30, прохожу медика и возвращаюсь домой в 19, а то и 20.00. К вечеру — никакая, и так шесть дней подряд с одним выходным. Плюс мы выдаём билеты сами, отвлекаясь от дороги. Сейчас ещё народ обозлённый: не так глянула, медленно еду. Жалоб куча, каждому не угодишь…».