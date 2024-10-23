Под высоким напряжением. Как остановить «автобусные штурмы»

Власти ссылаются на дефицит кадров. Казалось бы, в такой ситуации нужно беречь и всячески поощрять (в том числе материально) тех, кто ещё не разбежался, но водителям продолжают «закручивать гайки». По крайней мере, так говорят сами водители.
Адский труд.
Остановка «Трамвайное депо» на ул. Киевской. Пересменка. Водитель Петрович (так он позже представился) устало спрыгивает с подножки автобуса.
«Почему люди не идут в водители? — на минуту задумывается он над моим вопросом. — А кто это будет терпеть? Ввели 12-часовую смену. Трижды в месяц — средняя смена. Работаем без кондуктора. Сто человек в автобусе, все должны быть с билетами. Обнаружат контролёры “зайца” — составляют на водителя акт. Любая царапина на автобусе — штраф. Остался без премии. Приносишь домой, упахавшись за 170 часов в месяц, 55 тыс. руб. Вы согласились бы на такие условия? Платить надо достойный оклад, тогда и люди найдутся».
С водителем троллейбуса «первого» маршрута Ириной Тюрьковой после смены поговорить не удаётся: пришла домой «без ног». Беседуем «за жизнь» на следующий день.
«Водителей нет, потому что это адский труд. Город загружен транспортом. Безобразия на дорогах, остановки все заняты. Набрали оранжевые низкополые автобусы, а к бордюру им не заехать — везде легковушки, хотя нарисована жёлтая разметка: только для экстренной посадки-высадки. А частники включат “аварийку” и стоят часами. Должны работать эвакуаторы, забирать машины на штрафстоянки. У Южного рынка построили огромную автостоянку, но машины почему-то паркуются на нашем разворотном кольце. Запрещающий знак игнорируют. Троллейбусам там проблема развернуться. Приходится звонить диспетчеру. Он звонит в ГАИ, пробивают нарушителя по номеру и уже тогда забирают транспорт. Самые проблемные остановки в городе: “Гостиница Калининград”, ТЦ “Европа”. Здесь всё заставлено “микриками”, иногородними, ещё и наши, автобусники, взяли моду зависать, — рассказывает Ирина Валерьевна. — Главный фактор: низкая зарплата. Новичков берут с третьим разрядом. У него нет выслуги, поэтому на руки зачастую получает не больше 35 тыс. руб. А что такое 35 тыс. для папы, у которого на иждивении трое детей? Я работаю 30 лет, первый класс, водитель-наставник, тружусь средними сменами, то есть отрабатываю свою и выхожу за другого человека, плюс делаю два круга второй смены. Работаю 5/2 или 6/1. У меня выходит по 250, а в январе все 289 часов (при норме 120 в месяц). Отрабатываю месяц за два, поэтому получаю 100 тыс. Но я каждый день встаю в 3 утра, прихожу на работу в 4.30, прохожу медика и возвращаюсь домой в 19, а то и 20.00. К вечеру — никакая, и так шесть дней подряд с одним выходным. Плюс мы выдаём билеты сами, отвлекаясь от дороги. Сейчас ещё народ обозлённый: не так глянула, медленно еду. Жалоб куча, каждому не угодишь…».
Больше всего водителей возмущает, что, отработав смену, они должны ещё идти на ковёр к начальству — оправдываться. Штрафуют за всё: пришёл на работу без формы, не так заехал в «карман» или вообще не заехал, плюс внутренние нарушения: разговор по телефону, провоз человека в кабине, разговор во время движения…
В комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации на наш запрос подтвердили: за 9 месяцев текущего года на основании приказов по предприятию о дисциплинарной ответственности сотрудников с водителей удержали премии на сумму около 2 млн руб. Что касается размера зарплаты, то она зависит от нагрузки. В среднем за 9 месяцев у водителей трамваев она составила 65 168,7 ₽, у водителей троллейбусов — 72 306,6 ₽, у водителей автобусов — 73 641,8 ₽ У начинающих — 70 тыс. руб.
«Раньше факты нарушений фиксировали ревизоры со специальным образованием, сейчас набрали контролёров из бывших кондукторов, — возмущается Ирина Тюрькова. — Такой бред пишут на водителя: мол, он не брит и неопрятно одет. Так возьми станок и побрей его! Или фиксируют: “Водитель некорректно заехал в “карман”. Ты гаишник, у тебя есть корочки? А вы поставьте на каждую остановку камеры и посмотрите, что там творится. Подошёл ко мне пассажир, кинул деньги на панель и ушёл. Я не успела крикнуть ему: “Возьмите билет”. Заходит контроль, видит: деньги на панели, а билета у пассажира нет. Я показываю оторванный билет, но меня всё равно лишают премии — 16 тыс. руб. На второй раз будет все 100%. А это 25−30 тыс. из ста. У нас повремённо-премиальная работа. Тарифная ставка у водителя — 90 ₽ 15 коп. У троллейбуса самый высокий, седьмой, разряд — работаем под высоким напряжением. Новички получат первую зарплату, придут домой, возьмут бутылку, хряснут и скажут: “Да на фиг мне это надо!”.
По данным комитета, с января по октябрь текущего года расторгли трудовые отношения с предприятием 45 водителей.
Большие надежды руководство «Калининград-ГорТранса» возлагало на курсы переподготовки. Горожанам предложили бесплатно обучиться на категорию «D» с условием отработать три года на предприятии. С февраля подготовили 15 водителей. Пять из них поработали и решили уволиться, вернув потраченные на обучение деньги.
Отдохнуть не успеваешь.
По словам главы администрации Елены Дятловой, с осени отток водителей на предприятии достигал 30% от общего числа. Чтобы сохранить ритмичное движение транспорта, с 1 июня интервалы движения увеличили на 2−3 минуты. Следующим шагом стало введение разрывного графика работы водителей.
Надо отметить, что в таком режиме трудиться водителей никто не заставляет — только по желанию.
«Водители выходят на работу очень рано. При этом есть жёсткие правила по их режиму труда и отдыха. Получается, что, условно говоря, в 17.00 они должны закончить свой рабочий день. При этом есть утренние и вечерние пики трудовой миграции. С учётом этого на предприятии ввели такие графики», — поясняла ранее Елена Дятлова.
«Водитель выезжает на первый пик: с 7.00 до 10.00. Потом загоняет машину в гараж. Отдыхает 4−5 часов и выходит на второй пик — вечером. Если водители живут далеко, остаются в гараже. Понятно, толком там не отдохнёшь. Везёт тем, кто живёт на Громовой, Киевской, Батальной — они хотя бы могут полноценно пообедать и прилечь, — говорит водитель автобуса Игорь М. — Но соглашаешься: при разрывном графике идёт доплата. Также соглашаешься работать без кондуктора. Сейчас без них выходит на линию половина автобусов. Так как кондукторы увольняются, в первую очередь ими обеспечивают трамваи и такие “горячие” маршруты, как 37, 11, 7. При работе без кондуктора прибавка составляет 7−8 тыс. руб. при том, что кондуктору надо платить за то же самое 35 тыс. Представьте, какая экономия у предприятия!».
Сложно сказать, отражается ли напрямую усталость водителей на безопасности перевозок. Но, по данным комитета, за 9 месяцев текущего года зафиксировано 313 ДТП с участием подвижного состава предприятия, из них по вине водителей — 98.
Ждать повышения тарифа?
По федеральному закону, до 1 января 2025 года муниципальные унитарные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации. Водителей МКП «Калининград-ГорТранс» уже оповестили о том, что предприятие меняет форму собственности на акционерное общество, но не сказали, чего им ждать.
Этот вопрос мы адресовали горадминистрации. Нам ответили, что «в рамках приватизационных мероприятий для работников предприятия планируется регулярная индексация зарплаты, установление гибкого графика работы, возможность профессионального роста, совершенствование системы бе-зопасности и здоровья, развитие корпоративной культуры». Для граждан никаких изменений не запланировано, как и всегда, предприятие «ежедневно будет обеспечивать бесперебойную работу пассажирского транспорта в Калининграде, которая ориентирована на комфорт в пути и постоянное повышение качества предоставляемых услуг».
Единственным учредителем акционерного общества будет администрация Калининграда. Руководство предприятия до первого собрания акционеров будет прежним. Контактная сеть и путевое хозяйство остаются в ведении горадминистрации. Она же будет устанавливать муниципальные и межмуниципальные маршруты перевозок.
На вопрос, ждать ли горожанам после смены формы собственности предприятия увеличения тарифов, на запрос «АиФ — Калининград» ответили, что этот вопрос не входит в полномочия комитета и предприятия. Мол, всё решает Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.