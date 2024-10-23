В Самаре умер экс-глава Железнодорожного района Владимир Лумпов

В минувший вторник, 22 октября 2024 года, в Самаре скончался бывший глава Железнодорожного района Владимир Лумпов. Он умер на 77-м году жизни. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Елена Лапушкина.
Владимир Лумпов возглавлял Железнодорожный район с 1989 по 1996 год и оставил заметный след в развитии района и города. Он активно участвовал в общественной жизни, а в 1997 году на время возглавил Самару. При его руководстве был реконструирован парк Щорса, открыты медицинские учреждения, отремонтированы школы, переселены жители из ветхого жилья в новые дома.
«Владимир Ильич — мой первый руководитель. Он умел поддержать и направить, сочетал в себе строгость и искреннюю доброту. Все, кто был знаком с Владимиром Ильичем, будут вспоминать его с теплом. Светлая память».
Прощание с Владимиром Лумповым состоится 24 октября с 12:00 до 13:00 в Самаре по адресу: ул. Борская, 108, корпус 1, прощальный зал № 3.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира Лумпова.