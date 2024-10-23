В Самаре умер экс-глава Железнодорожного района Владимир Лумпов

Владимир Лумпов возглавлял Железнодорожный район с 1989 по 1996 год и оставил заметный след в развитии района и города. Он активно участвовал в общественной жизни, а в 1997 году на время возглавил Самару. При его руководстве был реконструирован парк Щорса, открыты медицинские учреждения, отремонтированы школы, переселены жители из ветхого жилья в новые дома.