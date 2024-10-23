«Ночь искусств-2024»: что готовит Музей обороны Севастополя

Как сообщает Туристический портал Крыма, в этом году акция «Ночь искусств» пройдёт под девизом «Раскрой тайны военного времени!». Поэтому Музей обороны Севастополя подготовил мероприятия, связанные с такой тематикой. Гости узнают, каким был город в период Великой Отечественной войны, познакомятся с работой медиков и связистов, послушают песни военных лет под аккомпанемент баяна. Событие пройдёт с 14:00 до 21:00. До 20:00 развернутся интерактивные площадки, на которых посетители кинотеатра встретятся с реконструкторами. Последние расскажут интересные факты о медицине в годы Великой Отечественной войны, работе полевого узла связи Красной армии и командно-наблюдательного пункта. Все желающие смогут научиться азбуке Морзе, написать фронтовые письма, почувствовать себя художниками-баталистами, рисуя на холсте фрагменты знаменитой диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Ещё предусмотрены интерактивные площадки «Оружие Победы» и «Трофеи вермахта».