В Ростове от водоканала потребовали объяснить трату денег потребителей

В Ростове-на-Дону заинтересовались, куда тратятся деньги потребителей, ежемесячно оплачивающих услуги водоснабжения и водоотведения. Этот вопрос на заседании депутатов поднял председатель постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников.
Вопрос был связан с реализацией инвестиционной программы.
— Это те деньги, которые ростовчане платят ежемесячно. В инвестпрограмме было предусмотрено два мероприятия на 1 млрд 118 млн рублей. Предполагалось строительство блока умягчения воды на Александровских очистных и блока доочистки сточных вод с технологией удаления фосфора, — рассказал Дмитрий Олейников.
Далее депутат добавил, что при подготовке к заседанию «был получен ответ о том, что эти мероприятия неэффективны».
— Что же с деньгами, полученными от населения, и где они? У нас нет полномочий, чтобы истребовать эту информацию. Часть мероприятий перечислили конкретно, но ни одного из них в действующей инвестпрограмме нет. Почему не выполняются планы, которые легли в основу тарифа, и реализуются другие?, — спросил председатель профильной комиссии.
После выступления Дмитрия Олейникова ситуацией заинтересовался прокурор Ростова-на-Дону Олег Фрикель. Представитель надзорного ведомства попросил направить ему все собранные материалы.
Депутаты гордумы в свою очередь поручили проконтролировать исполнение инвестиционных мероприятий. Также была поставлена задача до 25 декабря 2024 года утвердить схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2025 по 2040 годы. Кроме того, до 2025 года теперь должны разработать техзадание на разработку инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.