В Ростове от водоканала потребовали объяснить трату денег потребителей

— Что же с деньгами, полученными от населения, и где они? У нас нет полномочий, чтобы истребовать эту информацию. Часть мероприятий перечислили конкретно, но ни одного из них в действующей инвестпрограмме нет. Почему не выполняются планы, которые легли в основу тарифа, и реализуются другие?, — спросил председатель профильной комиссии.