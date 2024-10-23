Алаудинов назвал «шайтаном» журналиста «КП» из-за интервью

Видео с этим словами Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале.
Алаудинов подчеркнул, что назвал так журналиста из-за вопросов, которые он задавал во время интервью. «Назадавал в прямом эфире таких вопросов, что ой-ой-ой, во всем виноваты “Ахмат”, чеченцы», — сказал Алаудинов. По его словам, у Панкина «во всем, что плохого произошло в России, виноваты чечены, “Ахмат”, Алаудинов».
«Я ответил ему так, как я считаю, как я должен ответить. Ни о чем не жалею, дословно готов подтвердить каждый ответ», — добавил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил.
Последний эфир Панкина с Алаудиновым опубликован на сайте «Комсомольской правды» 11 октября. Последний эфир на «Радио КП» — 15 октября. Там, в частности, был задан вопрос об извинении срочника после слов о действиях «Ахмата» и «конфликтных ситуациях между русскими и чеченцами» в Курской области и истории с задержанием чеченца после драки в Анапе.
РБК обратился за комментарием к Ивану Панкину.