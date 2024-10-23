Алаудинов назвал «шайтаном» журналиста «КП» из-за интервью

Алаудинов подчеркнул, что назвал так журналиста из-за вопросов, которые он задавал во время интервью. «Назадавал в прямом эфире таких вопросов, что ой-ой-ой, во всем виноваты “Ахмат”, чеченцы», — сказал Алаудинов. По его словам, у Панкина «во всем, что плохого произошло в России, виноваты чечены, “Ахмат”, Алаудинов».