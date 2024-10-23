«Слушала их в 21, а сейчас пришла с сыном-подростком»: что случилось на концерте «Отто Дикс» в Самаре

У Елены тоже есть своя история, связанная с группой: «Слушаю их с 2010 года. В то время подсадила всех своих подруг на “Отто Дикс” и думаю, в моей школе до сих пор есть парта, где я выцарапала название группы. В 2011 был концерт в Ростове. У меня экзамены, заканчиваю 11 класс, но все бросаю и еду в другой город на концерт. На концерте Михаэль пустил в зал три бумажных конверта и один из них я поймала! Хранила как самое дорогое сокровище и просто была раздавлена, когда во время переезда он был утерян. Но теплые воспоминания навсегда в моей душе, а музыка — в плейлисте».