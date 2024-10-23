«Слушала их в 21, а сейчас пришла с сыном-подростком»: что случилось на концерте «Отто Дикс» в Самаре

Тур, в рамках которого питерская готик-команда посетила Самару, стал 20-летний юбилей коллектива. За это время музыканты записали 19 полноформатных альбомов и синглов, намотали тысячи километров дорог по городам России и других стран. Много раз экспериментировали со стилем, звуком, концертными шоу и костюмами. Менялся и состав группы. Сейчас, кроме лидера и локомотива группы Михаэля Драу, на сцену выходит виолончелист Олег Цымбалов и барабанщик Антон Фадеев. Подробнее о том, как прошел концерт — в материале журналиста «КП-Самара».
Два часа ностальгии.
Как совместить пулеметный бласт-бит, чистый вокал, суровый мужской скрим, виолончель и неторопливый, вальяжный грув, от которого так и тянет переступать с ноги на ногу? Описанное выше слабо похоже на концерт электро-дарквейв группы, которая давно и надолго покорила сердца поклонников готической сцены. Однако, спускаясь по видавшим всякое ступенькам, ведущим в рок-клуб, последнее, что ты ожидаешь увидеть, это приветливого юношу и услышать сурово наотмашь работающую ударную установку.
Стоя у сцены, видишь совсем седых уже зрителей, и тех, кого на кассе просят показать паспорт. На музыке «Отто Дикс» действительно выросло целое поколение. Те, кто 20 лет назад сходил с ума перед сценой, на которой блистал Михаэль Драу, сегодня привели на концерт уже своих детей. Как, например, одна из поклонниц по имени Юлия.
«Я слушала “Отто Дикс” в 21 год, тогда я уже была замужем, и на концерты мы ходили вдвоем с ним. Сегодня я пришла вместе со своим сыном-подростком. Ему было интересно посмотреть на тех, по кому я фанатею до сих пор. Их музыка для меня — это такой маст-хэв, в самое сердечко. Сколько в жизни было трудных моментов, но голос Михаэля — это спасение для меня», — рассказала Юля.
У Елены тоже есть своя история, связанная с группой: «Слушаю их с 2010 года. В то время подсадила всех своих подруг на “Отто Дикс” и думаю, в моей школе до сих пор есть парта, где я выцарапала название группы. В 2011 был концерт в Ростове. У меня экзамены, заканчиваю 11 класс, но все бросаю и еду в другой город на концерт. На концерте Михаэль пустил в зал три бумажных конверта и один из них я поймала! Хранила как самое дорогое сокровище и просто была раздавлена, когда во время переезда он был утерян. Но теплые воспоминания навсегда в моей душе, а музыка — в плейлисте».
Некоторые молодые люди пришли на концерт со своими родителями, которые также в рамках готик-стиля придумали себе наряды.
«Слушаю “Отто Дикс” всего полтора месяца. Дочка подарила билет, пришлось погрузиться в их творчество. Мне понравилось. Дочке 22 года, она их слушает года три. Мы вместе придумали себе наряды. Я разделяю с дочкой ее музыкальные вкусы. Считаю, что в определенный момент с детьми надо начинать дружить, а не воспитывать», — рассказывает Ольга.
Управляет залом взмахом руки.
Одежда и род занятий поклонников группы могут быть абсолютно разными. Тот, кто раньше облачался во все черное и носил длинные волосы, сегодня надевает строгий костюм, галстук, лакированные туфли и торопится на концерт кумиров прям с делового заседания. И хлопает в ладоши, словно ребенок, услышав дорогие сердцу мелодии.
На сцене — эклектика, приправленная неторопливой электронной музыкой, скрытой под яростным боем барабанов. Создается ощущение, что зрители находятся в кинотеатре на сеансе волшебного кино. Двигаясь нарочито механически, со сцены на нас смотрит опытный киномеханик Михаэль Драу. Словно дирижерской палочкой, он управляет залом одним лишь взмахом руки.
Что ж, когда-то утонченные романтики, ныне переродились в ветеранов дарк-сцены. Но все также, как и 20 лет ты назад, ты выходишь после концерта с ворохом несформулированных вопросов, ответы на которые придут позже. А вдогонку тебе летит легкая улыбка Михаэля. Улыбка мастера, знающего, что он качественно выполнил свою работу.